Mattarella Abbattere debito è esigenza ineludibile

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 6 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Il mio non è un invito a trascurare il, sono pienamente consapevole dell’di abbatterlo, si tratta di un invito a procedere su una strada che assuma con precisione i fondamentali dell’economia come criterio. È, inoltre, l’invito a completare l’edificio finanziario europeo in maniera più rassicurante per tutti ponendovi mano sollecitamente”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del Forum Ambrosetti. xb1/tvi/mrv (Fonte video: Quirinale) Unlimited News - Notizie dal mondo