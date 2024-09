Maria Rosaria Boccia nella sua prima intervista ufficiale non le manda a dire | confessioni shock su Sangiuliano

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 6 settembre 2024)ha rilasciato ladopo lo scandalo che ha coinvolto lei e il Ministro Gennaro. Cosa ha detto? Di recente, ancheha preso la parola pubblicamente per parlare di quanto accaduto consuaal TG1, infatti, il Ministro della Cultura ha anche dichiarato che sarebbe pronto a dimettersi dal giorno alla notte, se Giorgia Meloni dovesse chiederglielo. Oltre a questo, comunque, Gennaroha anche ammesso di aver tradito sua moglie e aver avuto una relazione sentimentale con, che – però – su questo tema specifico non si è sbottonata molto. La donna, però, ha dichiarato che il Ministro sia sotto ricatto: “Ci sono alcune persone che ricattano il ministro per delle agevolazioni che hanno avuto”.