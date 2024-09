Maria Rosaria Boccia e la lezione sulla mitomania moderna

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 6 settembre 2024) Sangiuliano è indifendibile, oltre che unico responsabile di questa soap opera dalle trame più simili a "Beautiful" che ad "House of Cards". Dopo questa premessa, fondamentale per allontanare qualsiasi insinuazione su sessismo e rigurgiti patriarcali che in questa vicenda non hanno senso di