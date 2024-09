Maria Grazia Cucinotta Sono scampata a uno stupro qualcuno dall’alto mi ha salvata

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 6 settembre 2024) È un racconto molto duro, toccante, quello cheha fatto al Corriere della Sera riguardo un episodio accadutole diversi anni fa, quando, come ha raccontato, è riuscita a scampare per miracolo a un’aggressione a scopo sessuale. “Successe di giorno, a Parigi, era un uomo in giacca e cravatta – ha spiegato l’attrice, che ha rilasciato l’intervista in occasione del trentennale dall’uscita de Il postino, film capolavoro, ultimo di Massimo Troisi, che l’ha consacrata come stella del cinema – Credo proprio ci sia stato l’intervento di un angelo perché cadde mentre mi stava strattonando, così riuscii a scappare. La polizia non fece niente”.