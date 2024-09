Madrid vieta i monopattini elettrici a noleggio

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il comune didice basta ai. Nelle strade della capitale spagnola entrerà in vigore il divieto di circolazione dei mezziin sharing, a causa dei rischi che essi comportano per la sicurezza dei pedoni e non solo. Così, entro ottobre, i 6.000