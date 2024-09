Macerata 23enne accoltella madre e padre e poi tenta suicidio

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 6 settembre 2024)e figlio sono in gravi condizioni Unsi è scagliato contro i genitori con un coltello ferendo la mamma in modo superficiale e colpendo più volte ilall'addome e al torace. Poi con lo stesso coltello hato ilferendosi alla gola. E' accaduto intorno alle 15 a Gagliole, in provincia