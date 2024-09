Macchinario pericoloso scoperto dalla Asl in un' azienda tessile | il produttore ammette le proprie responsabilità

Leggi tutta la notizia su ilpescara

(Di venerdì 6 settembre 2024) Realizzata solo nel 2021 e anche marcata Ce, ma in realtà ilin uso in un’del territorio presentava carenze importanti in relazione ai requisiti di sicurezza previstinormativa europea. A scoprirlo scongiurando così la possibilità del verificarsi di incidenti sul