Luna Rossa batte Orient Express vola in semifinale Louis Vuitton Cup

oggie conquista la qualificazione alle semifinali dellaCup, compiendo un primo passo verso l'America's Cup 2024. La barca italiana, nel mare di Barcellona, domina la sfida contro l'imbarcazione francese, che sbaglia prima del via e viene subito penalizzata.non perde mai il controllo della situazione e chiude in 21'57" con un margine di 1'02" sui rivali. La barca italiana ha bisogno di 2 vittorie nelle prossime 3 regate per conquistare il primo posto nella classifica.inCup