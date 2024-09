Ludovica Valli di nuovo mamma | Che fantastica storia è la vita

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di venerdì 6 settembre 2024)e Gianmaria Di Gregorio sono diventati genitori per la terza volta, ancora di una femmina, dopo Anastasia, la primogenita, che era stata poi seguita dal fratellino Otto Edoardo. La nuova nata si chiama Lola, un nome sicuramente insolito, ed è venuta al mondo all’Humanitas San Pio X di Milano. L’ex tronista di Uomini & Donne ha annunciato di aver dato alla luce la terzogenita pubblicando un carosello di foto in bianco e nero su Instagram. “Cheè la? La ragione della nostra esistenza”, scrivenella caption a corredo delle immagini. Tanti, ovviamente, i commenti di congratulazioni comparsi sotto il post, dalla nonna, Sandra Malavasi, fino alla sorella maggiore Eleonora, passando per le ex “colleghe” che, come lei, sono passate per lo studio di Maria De Filippi, Nicole Mazzocato, Giulia De Lellis, Martina Luchena.