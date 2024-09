Loredana Bertè problemi di salute | annullato concerto domani a Capri

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 6 settembre 2024) (Adnkronos) –perdiildiin programmasera a. Alla cantante – come si legge sui suoi profili social – è stata diagnosticata una “gastroduodenite acuta complicata da ipertensione arteriosa in nota ernia iatale con migrazione intratoracica su fondo gastrico”. Le prime cure hanno migliorato ma non risolto il quadro clinico, per questo la dottoressa curante oggi le ha prescritto riposo e terapia medica per altri 7 giorni ripromettendosi di rivisitarla nei prossimi giorni per una rivalutazione medica.– riferisce il suo staff – già nella precedente data di Mantova del 31 agosto aveva iniziato ilcon un ritardo di circa 35 minuti dopo una giornata nella quale aveva accusato forti dolori all’addome aggravati poi, una volta sul palco, dal forte caldo umido sofferto in maniera evidente anche dal pubblico presente.