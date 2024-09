L' Oreal Olivier Tessler è il nuovo Direttore Generale Lusso Italia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Milano, 6 set. - (Adnkronos) - La Direzionedi L'Oréalha annunciato la nomina didi L'Oréalprende il posto di Francesco Santachiara, alla guida della divisione da maggio 2022. Francesco ha deciso di lasciare il Gruppo per perseguire unprogetto professionale dopo 10 anni di carriera prima nel Travel Retail, poi come GMper il Benelux e poi in. La Direzionedi L'Oréal, nel congratularsi conper la nuova nomina, vuole ringraziare Francesco "per l'importante contributo portato in questi anni e augurargli il meglio dal punto di vista professionale e personale".è entrato nel Gruppo L'Oréal in Francia 20 anni fa.