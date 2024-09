LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | sull’Alto de Moncalvillo possibili ribaltoni

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno a tutti e benvenuti alla testuale della diciannovesima della! Da Logroño all'Alto de, sarà il primo dei tre giorni decisivi della corsa iberica per poter capire chi indosserà definitivamente la maglia roja in quel di Madrid. Solo 2600 metri di disllo, con il percorso che vede il Puerto de Pradilla a metà percorso, ma nel finale ci sarà la dura salita conclusiva: 8600 metri all'8,9% ma con picchi assai duri al 16% dove vedremo gli uomini di classifica scatenarsi per migliorare la propria posizione. Uno tra questi è sicuramente Primoz Roglic: lo sloveno della Red Bull-Bora-Hansgrohe vede la maglia roja di Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) distante solo cinque secondi e vorrà provare a metterci le mani sopra dopo un lungo inseguimento.