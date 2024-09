LIVE – Sinner-Draper 7-5 5-5 semifinale US Open 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per la primamaschile degli US(cemento outdoor). Il numero uno del mondo è reduce dalla bella vittoria in quattro set ai danni del russo Daniil Medvedev, quinta forza del seeding. Il top trenta britannico, invece, ha annientato l’australiano Alex De Minaur. I due giocatori hanno incrociato le racchette nella primavera del 2021 in occasione del primo turno sull’erba del Queen’s, conche riuscì a fare sua la partita in due set particolarmente combattuti. Anche in questa circostanza, però, saràa partire nettamente favorito in base alle quote dei bookmakers. L’allievo di Vagnozzi e Cahill va alla caccia della seconda finale della carriera in un evento Major dopo quella conquistata (e vinta) lo scorso gennaio agli Australian