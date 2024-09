LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | straordinario oro di Assunta Legnante nel peso alle 19 00 il via della sessione serale

Leggi tutta la notizia su oasport

13.02 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di giornata. 13.01 Per quanto riguarda gli altri azzurri, Ndiaga Dieng ha chiuso al quarto posto i 1500 metri T20, sfiorando per meno di mezzo secondo il podio. Valentina Petrillo si è qualificata per le semifinali dei 200 metri femminili T12, al contrario di Riccardo Bagaini eliminato nei 400 metri T47. 12.59 Si chiude qui lamattutina dell'ottava giornata di gara dell'leggera. Italia che festeggia la medaglia d'oro dinel getto delF12. La veterana azzurra ha colto il terzo successo paralimpicocarriera, tornando a vincere nella sua specialità preferita dopo otto anni dall'ultima volta con la misura di 14.54. 12.57 E Loccident non riesce a passare i 2.