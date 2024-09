Leao FLOP anche con il suo Portogallo QUEL FATTORE può essere veramente fatale

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 6 settembre 2024), altro GRANDEdopo la gara trae Croazia: bocciatoin patria, il giudizio non menteA Bola, noto quotidiano portoghese, ha bocciato la prestazione di Rafael, attaccante del Milan, nella vittoria di ieri sera in Nations League per 2-1 delsulla Croazia: PAROLE – «Troppo intermittente. Il tocco di tallone con cui ha isolato Ronaldo