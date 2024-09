Le tre maglie ufficiali e il richiamo all’identità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Tre colori diversi, ognuno dei quali simboleggia l’identità e lo spirito di ogni cittadino anconetano: dopo aver annunciato la prima e la terza maglia l’Ancona hazzato ieri sui propri canali social anche la seconda divisa, dal completo totalmente bianco. Un colore che, scrive la società, richiama alcuni dei più importanti monumenti della città, come l’Arco di Traiano e il Monumento ai Caduti: nel post, la divisa viene accompagnata dal suggestivo sfondo, oltre allo stesso arco, del Duomo anconetano. Come detto, mercoledì erano state annunciate anche le altre: la prima è ovviamente rossa, con finissime strisce bianche ed è ritratta in una foto con il Monumento ai Caduti come sfondo. A dir la verità, i tifosi avevano già ammirato la divisa indosso ai giocatori in occasione del match di Coppa Italia al Bianchelli di Senigallia contro la Vigor.