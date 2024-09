Le 6 migliori palestre di Como per iniziare a rimettersi in forma

Leggi tutta la notizia su quicomo

(Di venerdì 6 settembre 2024) L'estate si avvia alla fine, le vacanze sono finite e settembre è il mese perfetto per tornare a dedicare qualche ora a se stessi perin. In città e in periferia non mancano ottimi club dove iscriversi per tutta la stagione. Molte le offerte stimolate dalla concorrenza che in