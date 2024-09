Lazza stupisce e infiamma i fan con il live Locura Opera N 1

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Milano, 6 settembre 2024. - Amato, anzi amatissimo e soprattutto capace di andare musicalmente sempre oltre. E la risposta dei fans è stata immediata:lo aveva annunciato una manciata di giorni fa eN.1 è andato sold out in pochissimi minuti. Prodotto da Vivo Concerti e allestito ai piedi dello Stadio San Siro, è andato in scena ieri sera ilN.1 (Gueststar Sfera Ebbasta e Ghali) eventosenza precedenti per il genere che ha radunato migliaia di fan, accorsi per seguire da vicino e condividere coni primissimi passi del suo nuovo progetto.N.