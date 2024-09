Lavori a Matierno scatta la sospensione idrica | l' elenco delle strade

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) Disagi in vista per molte famiglie residente nella zona alta di Salerno. Per eseguireprogrammati sulla rete, relativi aiper “la riduzioneperdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggioreti nel comune di Salerno”