L’amministrazione Dem in scadenza spinge l’Europa a premere su Mosca e la piega agli interessi americani

(Di venerdì 6 settembre 2024) In attesa delle elezioni di novembredemocratica cerca di approfittare in ogni modo del conflitto in Ucraina. Così, da un lato finge di essere aperta alle trattative, ma dall’altro sprona Kiev ad attaccare ancora. La costante è una sola: fare in modo che l’Occidente, NATO e Unione Europea in particolare, premano al massimo sulla Federazione Russa. La campagna presidenziale Col dibattito del 9 settembre fra la vicepresidente Kamala Harris e l’ex presidente Donald Trump, inizierà il rush finale verso le presidenziali. La politica estera Dem finora è stata un mero strumento per promuovere l’agenda interna e oggi la lotta per conservare la Casa Bianca. Alla convention nazionale del 22 agosto a Chicago, la Harris ha quindi dovuto parlare anche dell’Ucraina.