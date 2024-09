Ladri entrano in casa di notte e aggrediscono i proprietari

Leggi tutta la notizia su casertanews

(Di venerdì 6 settembre 2024)in azione in un appartamento di via Monticello a Caserta, frazione Sala. Stando a quanto si apprende, intorno alle tre di, almeno tre malviventi si sono introdotti in un’abitazione multipiano, aggredendo i due residenti che stavano dormendo. Nonostante le urla delle vittime, i