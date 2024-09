La telenovela di Sangiuliano e Boccia racconta la decadenza dell' Italia

Leggi tutta la notizia su today

(Di venerdì 6 settembre 2024) Fino al 28 agosto scorso, il profilo Instagrama quasi sconosciuta Maria Rosariaera seguito da poco più di 27 mila persone. Non poche ma non certo abbastanza per definire l'ormai dichiarata ex amante del ministroa cultura, Gennaro, un'influencer. In questo momento