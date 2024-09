La Talpa nuovo logo e non solo | lo spoiler di Diletta Leotta 

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di venerdì 6 settembre 2024) Dopo diversi rinvii, Lasi prepara a tornare sugli schermi il prossimo autunno. Nonostante la data precisa non sia ancora nota, i preparativi sono in pieno svolgimento, con la conduttriceLeotta impegnata tra Milano e Roma per la produzione del programma. La(e non): lodi"La(e non): lodi" L'articolo La(e non): lodiproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.