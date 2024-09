Karin Ann collabora con Imogen Heap per il remix del singolo i don’t believe in God del suo album di debutto

Leggi tutta la notizia su newsagent

(Di venerdì 6 settembre 2024)Ann, artista indie-folk-rock ha deciso dire ancora una volta con la cantante inglese, presentando il secondodel suodi, “through the telescope, pubblicato a maggio. Sebbeneabbia prodotto il, la sua voce distintiva è in realtà generata dall’intelligenza artificiale, utilizzando un modello sviluppato internamente con il suo team. La rivisitazione del brano diAnn “iin god” da parte dioffre una melodia di ritmi glitch, manipolazioni vocali ammalianti e suoni emotivamente risonanti, un segno distintivo dello stile di produzione della. Ascolta ildi “iin God” qui: https://pias.ffm.to/e5qbyyk La scintilla creativa traAnn esi è accesa per la prima volta sul set del video musicale per la versione originale diAnn di “iin God”.