Joey King in stile college Naomi Watts con il blazer dress Jude Lay in in white& grey Tutte le star in prima fila per lo show dello stilista americano

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 6 settembre 2024) Nella cornice rural chic più esclusiva d’America, giovedì 5 settembre è andata in scena la stavera Estate 2025 di Ralph Lauren. Un evento – off calendar – attesissimo, strategicamente all’alba della New York Fashion Week. Che come da copione ha attratto numerosehollywodiane e celebrities di vario rango amiche della maison.