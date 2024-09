Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 6 settembre 2024) Per avere quella voce, la voce di una nera, la voce del blues, la voce che è strazio ed estasi, non basta il talento. Per avere quella voce che è miele e catrame, quella voce che è un urlo, bisogna avere il. Aver collezionato così tanti dolori da trasformare la propria voce in un inno, un monumento, la