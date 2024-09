Ius Scholae Valditara | Una vera inclusione passa dalla conoscenza della lingua italiana non da scorciatoie legislative

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 6 settembre 2024) Un'integrazionecultura, non dacome lo ius. È questa, in sintesi, la posizione del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, espressa in un'intervista a La Stampa. L'articolo Ius: “Una, non da” .