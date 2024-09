Inzaghi insegue la storia | l’obiettivo è aggregarsi ai grandissimi dell’Inter – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 6 settembre 2024) Simoneè alla ricerca del suo secondo scudetto da allenatore. Nei sogni del tecnico piacentino vi è quello di entrare in una cerchia ristretta di top dellanerazzurra. LA CRESCITA – Simoneha plasmato l’Inter così come la voleva, nel gioco e nella mentalità, grazie al percorso svolto gradualmente sulla panchina dei nerazzurri. Da tecnico dei meneghini, infatti, l’ex Lazio è riuscito a superare momenti difficile grazie alla dedizione al lavoro e alla perseveranza proprie di chi vede nel suo impegno il presupposto per poter ribaltare una situazione complicata. Ciò gli è riuscito soprattutto grazie all’acquisizione della consapevolezza del proprio valore da allenatore, con la finale persa contro il Manchester City in Champions League come tappa fondamentale di questo cammino.