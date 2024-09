Inter al lavoro in vista del Monza Inzaghi sorride | due elementi non di contorno

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 6 settembre 2024) L’si prepara indella quarta sfida di questa Serie A contro ildi Alessandro Nesta. Simonepuòre alla luce di due dettagli particolari che caratterizzano questa sosta. ELEMENTO NUOVO – L’di Simonesi allena ad Appiano Gentile, con i calciatori a disposizione durante la sosta per le Nazionali, con l’obiettivo di preparare al meglio la gara contro ildi sabato 14 settembre. L’allenatore piacentino, proprio a proposito di uomini disponibili, può beneficiare di un aspetto che non lo aveva di certo accompagnato in occasione delle precedenti pause per le Nazionali. Il riferimento è alla presenza di calciatori centrali come Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Nicolò Barella, che per motivi diversi sono rimasti ad Appiano con la squadra.