Incendio in un campo settanta rotoballe di fieno a fuoco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Orvieto, 6 settembre 2024 – La squadra dei vigili deldel distaccamento di Orvieto è intervenuta con due mezzi, oggi pomeriggio, per spegnere un deposito di, una settantina, in una, in località Carignano, tra Guardea e Madonna del Porto L'intervento principale ha impedito che ilsi propagasse anche alla vegetazione circostante ma il lavoro durerà fino a notte perché ledinon possono essere semplicemente innaffiate, ma devono essere scompattate una per una per poi essere abbondantemente bagnate con acqua.