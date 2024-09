Incendio di tre auto a Fiesso d' Artico una completamente distrutta

Leggi tutta la notizia su veneziatoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) Unha distruttoun'mobile parcheggiata in via della Pace ad'. Le fiamme si sono poi estese ad altri due veicoli posteggiati a fianco, rimasti seriamente compromessi. Nessuna persona è rimasta ferita.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di