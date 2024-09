Inaugurato a Pomigliano il Centro di Ascolto della Caritas nella Parrocchia di San Felice in Pincis

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di venerdì 6 settembre 2024)D’ARCO – Ieri sera, laSanindid’Arco ha celebrato l’inaugurazione del nuovodi. L’evento è stato preceduto dalla Santa Messa, officiata da don Salvatore Barbella, referente dellelidiocesi di Nola. Successivamente, è stato ufficialmente aperto il nuovo servizio con il tradizionale taglio del nastro presso i localili. Don Leonardo Falco, parrococomunità, ha espresso la sua gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, evidenziando il lavoro iniziato un anno fa. Ha sottolineato come ildisi ponga come primo impegno l’accoglienza e l’delle persone in difficoltà, seguendo l’esempio di Madre Teresa di Calcutta, il cui operato ha rappresentato un’espressione concreta di amore verso i poveri.