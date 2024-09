In Salone dei Cinquecento si eleggono i nuovi vertici di Anci Toscana

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 6 settembre 2024) FIRENZE – Tutto pronto per l’assemblea dei sindaci dellaa Firenze. Si terrà mercoledì 18 settembre neldeidi Palazzo Vecchio l’Assemblea congressuale di. Si tratta di uno dei momenti più significativi per l’associazione: prevede l’elezione del nuovo presidente e il rinnovo di tutti gli organi che guiderannoper i prossimi cinque anni. Sarà anche il momento per fare il punto sul mandato appena concluso e gettare le basi per il prossimo. I lavori della giornata prevedono in mattinata una prima parte di confronto politico – istituzionale, mentre nel pomeriggio è previsto il voto: alle 14.30 gli adempimenti congressuali per il rinnovo degli organi regionali e alle 15.30 l’elezione dei componenti del Consiglio nazionale e dei delegati all’Assemblea congressuale nazionale, convocata a Torino mercoledì 20 novembre prossimo.