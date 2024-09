In Messico sono una star della dance

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di venerdì 6 settembre 2024) Tiziana Rivale: «Vinsi Sanremo con “Sarà quel che sarà”, ma all’inizio mi misi a piangere e non volevo cantarla. Invece fu un trionfo. Non ho vizi, quindi non ho bruciato i miei guadagni. Nel resto del mondo mi conoscono soprattutto per i miei brani di disco music».