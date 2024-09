Leggi tutta la notizia su reggiotoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) In novembre, di certo, l’associazione Naima proporrà una nuova edizione della rassegna “Reggio in Jazz”: nel frattempo, grato per un pomeriggio uggioso, piovigginoso ma pur sempre appiccicaticcio, il signor Camillo, il nostro amico lettore del venerdì nonché appassionato di jazz, si lascia