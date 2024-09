Il riscaldamento del clima segna un altro record | secondo Copernicus quella del 2024 è l’estate più calda di sempre

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ildelundelpiùdi. Questo quanto spiega Samantha Burgess, vicedirettrice delte Change Service, il servizio europeo sul. “Questa serie di temperaturesta aumentando la probabilità che ilsia l’anno più caldo mai registrato. Gli eventi estremi legati alla temperatura osservati quest’estate diventeranno solo più intensi, con conseguenze più devastanti per le persone e il pianeta, a meno che non adottiamo misure urgenti per ridurre le emissioni”. Ildelundelpiùdi, agostoè stato l’agosto più caldo a livello globale con una temperatura media dell’aria superficiale di 16,82 gradi, ossia ben 0,71 gradi in più rispetto alla media di agosto 1991-2020.