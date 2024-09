Il presidente Zelensky a Cernobbio | “L’Ucraina deve arrivare a negoziati in posizione di forza”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ilucraino Volodymyrè arrivato in Italia ed è intervenuto al Forum Ambrosetti a. "L'Italia sta facendo di tutto peralla pace in Ucraina e ci aiuterà con la ricostruzione - ha detto il leader - Mosca non ci lascia scelta, possiamo soltanto combattere e difendere la nostra vita. Dobbiamoa eventualiindi forza".