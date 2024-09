Il mondo del calcio è sotto choc | il giovanissimo allenatore è morto in un tragico incidente Inutili i soccorsi

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di venerdì 6 settembre 2024)in lutto, l’dell’Eintracht èin un. Una notizia tristissima per tutti gli appassionati di, per i tifosi dell’Eintracht di Francoforte soprattutto: l’, Helge Rasche, èin und’auto ieri 5 settembre, ad appena 33 anni. Lo schianto della sua automobile contro un albero è stato talmente violento che non gli ha lasciato scampo. Immediato il cordoglio di tutta la Bundesliga, il campionato di massima divisione tedesco, e deldello sport in genere. Scopriamo di più su questa tragica perdita e sulla innovativa figura del giovane coach, che guidava l’under 19 della squadra della Renania.? Rimani aggiornato: Segui tutte le notizie di sport su UrbanPost Eintracht Frankfurt is devastated by the loss of U19 head coach Helge Rasche. The 33-year-old lost his life in a traffic accident yesterday.