Il consigliere Ticozzi scivola in acqua e si fa male portato al Pronto soccorso

Leggi tutta la notizia su veneziatoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) Doveva andare al Lido per una commissione alla Mostra del Cinema, invece èto in, si è fattoed è statodal 118. Brutta avventura stamattina, venerdì 6 settembre, per ilcomunale Paolo. Verso le 8.45 si trovava in riva vicino ai giardini Papadopoli