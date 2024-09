Il colpo è micidiale l’avversario crolla sul ring e perde conoscenza | si risveglierà in ospedale

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 6 settembre 2024) Momenti di ansia e paura per l'argentino Carlos Ronner colpito da un sinistro in pieno volto dal francese Moreno Fendero: il pugile sudamericano ha perso i sensi cadendo sul. Subito soccorso dal proprio angolo è stato immobilizzato e trasportato in barella indove ha ripreso totale. Per lui, alla fine, solo un trauma cervicale.