Iddu di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza vince il premio Francesco Pasinetti a Venezia 81

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 6 settembre 2024)diil81 Va a(qui la recensione) di81) il2024 per il miglior film italiano proposto alla Mostra 81. assegnato adai Giornalisti Cinematografici SNGCI con i Premi tradizionalmente destinati agli attori, quest’anno per Romana Maggiora Vergano per Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini e al cast dei protagonisti di Familia diCostabile:Gheghi, Barbara Ronchi,Di Leva e Marco Cicalese.