Ia Boccia | Unire le forze serve Stato forte anche contro nuove forme criminali

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 6 settembre 2024) (Adnkronos) – "L'intelligenza artificiale è già entrata nella nostra vita quotidiana ma come ogni innovazione epocale, se non governata, può comportare dei rischi. Le organizzazioni, come chiunque altro, può sfruttare a proprio favore i vantaggi dell'Ia ma le loro attività possono capitolare sotto la forza delloche arruola le energie e cervelli migliori.