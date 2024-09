‘I sogni son desideri’… che si realizzano | il musical del BCT sbarca in tutta Italia!

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 6 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la première presso il Teatro Romano di Benevento, arriva in sei date evento, ‘Ison desideri’, uno show sensazionale che porta in scena la magia delcon quella della musica dal vivo. Le più belle colonne sonore della Disney interpretate da Diana Del Bufalo, la voce narrante di Francesco Pannofino, una meravigliosa orchestra composta da oltre trenta musicisti, vocal ensemble di quattordici elementi e la partecipazione di performer, animeranno e comporranno il palco del grande show de Ison desideri. Un viaggio straordinario, lungo oltre cento anni, adatto ala famiglia per ripercorrere le fiabe che hanno segnato la nostra vita; due ore in cui si attraverseranno le più belle melodie di sempre, quelle che hanno fatto sognare intere generazioni.