I Parker Bowles si sono riuniti incluso l’ex ma meno Carlo a Londra per la presentazione del nuovo libro dello chef Tom primogenito della regina Camilla che ha lanciato un nuovo libro doi ricette royal

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ieri sera c’erano tutti ialladeldi Tom, 49 anni, famoso, critico gastronomico edi. Oltre all’autore c’erano anche la figlia minore, Laura Lopes, 46, e la sorella di, Annabel Elliot, 75. Ma in mancanza di re, che ha preferito rimanere in Scozia, laè stata affiancata per l’occasione dalAndrew, il primo marito.