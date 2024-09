I gondolieri introducono la prenotazione rivendibile del tour in gondola

Leggi tutta la notizia su veneziatoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) La startup italiana Takyon annuncia l’ampliamento del business: da oggi non saranno rivendibili solo le prenotazioni valide per soggiorni in hotel e strutture ricettive, ma anche quelle delle experience in giornata, da poter vivere da soli o divertendosi in coppia e in compagnia. Il primo accordo