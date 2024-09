I baby si preparano al derby Sabato 14 in campo a Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) In vista della ripresa del campionato fissata per il prossimo weekend, dopo la sosta legata agli impegni delle rappresentative internazionali, la Lega Serie A ha reso noto il programma di anticipi e posticipi compresi tra la quarta e la settima giornata del Campionato Primavera 1. Tutte le partite del torneo sono visibili in diretta tv ed in live streaming sui canali e sul sito di Sportitalia. Di seguito date e orari delle prossime sfide che attendono il Cesena di mister Campedelli. Quarta giornata:-Cesena,14 settembre alle 13 al Centro Sportivo di Crespellano; quinta giornata: Cesena-Sampdoria, venerdì 20 settembre alle 16.30 al centro sportivo ’Romagna Centro’ di Cesena; sesta giornata: Milan-Cesena, venerdì 27 settembre alle 16.30 al centro sportivo ’Vismara’ di Milano; settima giornata: Cesena-Cagliari,5 ottobre alle 13 al centro sportivo ’Romagna Centro’.