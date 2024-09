Heather Parisi rompe il silenzio sulla figlia Jacqueline Luna Di Giacomo incinta | “Non devo giustificarmi”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 6 settembre 2024) Dopo l'annuncio della gravidanza diDi, compagna di Ultimo, la madrenon aveva professato parola. Adesso, però, risponde alle polemiche con lungo post su Instagram: "Voglio essere giudicata per il mio lavoro e le mie idee, non per il mio privato"