Heather Parisi criticata perché non vede la figlia in Italia? Non alimento gossip

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 6 settembre 2024) (Adnkronos) – “Non devo difendere, proteggere o giustificare nulla della mia vita privata, non ho mai alimentato ilné mai lo alimenterò”. A scriverlosul suo profilo Instagram. L’ex ballerina americana, che oggi vive ad Hong Kong, è statasui social per essere venuta ine non avere (secondo quanto riportato dal) ancora incontrato laJacqueline Luna, compagna del cantante Ultimo ed ora in attesa di un bimbo. Con queste parole, sembrerebbe così rispondere agli attacchi degli haters. “Giornali e Tv lo usano come strumento di distrazione della gente. Io lo trovo uguale alla pornografia. M’infastidisce anche quando riguarda gli altrimi disgusta l’idea che un personaggio pubblico debba far sapere i suoi fatti privati”, aggiunge.