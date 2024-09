Hamas com non è il nuovo sito di Hamas

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il 2 settembre 2024 su X lo scrittore e giornalista Gianni Vernetti, che scrive commenti per la sezione esteri di Repubblica, ha pubblicato un’immagine di alcuni soldati con elmetto, fucili e kefiah al collo. In sovraimpressione compaiono dei caratteri in arabo. Vernetti scrive che l’immagine mostrerebbe il «web» del gruppo estremista palestinese, dove verebbero rivendicati «apertamente gli strupri, le torture, le uccisioni di civili il 7 ottobre» e rivolge un appello alla guerra santa. Si tratta tuttavia di una notizia infondata, che circola in Rete da novembre 2023. L’immagine diffusa da Vernetti è uno screenshot della home del.com (abbiamo evitato di linkare ilperché contiene immagini e video di violenza esplicita). Screenshot fatto dalla redazione di Facta il 5 settembre 2024 della home del.com.