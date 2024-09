Guida al weekend | tutti gli eventi da non perdere tra Ferrara e provincia

Leggi tutta la notizia su ferraratoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) Settembre da sempre è un mese ricco die manifestazioni, ed anche questo primopieno non si smentisce con il sollievo di temperature più umane. Vorremmo essere ancora in vacanza certo, ma che passi quel caldo asfissiante degli ultimi due mesi non è poi così male. La sera meglio